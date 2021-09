Bonfire Peaks se paie une démo et une date de sortie

Dans Bonfire Peaks vous incarnerez un homme voulant oublier son passé, pour ce faire vous allez l'aider à brûler ses affaires. Dans ce jeu vous devrez résoudre des puzzles et des casse-tête aux styles Sokoban afin de permettre l'homme à accéder aux feux et ainsi de pouvoir mener sa quête libératrice à bien.

Bonfire Peaks vous demandera de jouer sur les hauteurs, mais aussi sur la physique du jeu avec notamment des phases avec de l'eau coulant le long des niveaux. Il sera disponible sur Nintendo Switch le 30 septembre prochain et une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop. Qu'attendez-vous pour brûler votre passé dans Bonfire Peaks ?





Déplacez-vous en avant, en hauteur, et ne laissez rien derrière vous.

Bonfire Peaks est un jeu à puzzles sur le fait de tourner la page développé par Corey Martin, et publié ainsi que coproduit par Draknek, le créateur de A Monster's Expedition et Cosmic Express.







Découvrez plus de 200 puzzles conçus avec soin dans un monde magnifiquement retranscrit en voxel art. Tout contenu superflu a été jeté au bûcher pour créer une expérience parfaitement calibrée, remplie de défis enrichissants et de nouvelles mécaniques de jeu surprenantes qui renouvèleront constamment votre intérêt.







Créé par Corey Martin, le développeur de Pipe Push Paradise et Hiding Spot, et codéveloppé par Alan Hazelden, avec Mari Khaleghi et Zach Soares au design.