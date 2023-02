Bonfire Peaks dévoile son premier DLC Lost Memories sur Nintendo Switch

Si vous avez apprécié l'ambiance unique du jeu de puzzles Bonfire Peaks lors de sa sortie en 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, cette news est pour vous. Le développeur Corey Martin et l'éditeur Draknek & Friends viennent d'annoncer la sortie d'un nouveau DLC divisé en 3 parties, prenant le nom de Lost Memories. La première partie de ce DLC sera officiellement disponible à partir du 2 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch entre-autres.?

Le DLC Lost Memories étoffe le jeu de base en proposant de nouvelles mécaniques de puzzle époustouflantes à apprendre et de superbes paysages voxels à explorer. Chaque partie de Lost Memories fait environ un quart de la taille du jeu de base, la partie 1 arrivant en mars et les parties 2 et 3 plus tard en 2023. L'ensemble des 3 parties coûte 15 $/15 EUR.