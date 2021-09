Bonfire Peaks - Un nouveau jeu de puzzle feel-good disponible sur Nintendo Switch

Après avoir officié en tant que développeur avec ses titres, A Monster's Expedition et A Good Snowman is Hard to Build, Draknek & Friends revêtent le rôle d'éditeur pour la sortie de Bonfire Peaks sur Nintendo Switch. Développé par Corey Martin, ce nouveau jeu de puzzle est désormais disponible sur l'eShop au prix de 16,79€. Pour rappel, une démo est également disponible sur l'eShop de la console.

Déplacez-vous en avant, en hauteur, et ne laissez rien derrière vous. Bonfire Peaks est un jeu à puzzles sur le fait de tourner la page développé par Corey Martin, et publié ainsi que coproduit par Draknek, le créateur de A Monster's Expedition et Cosmic Express. Découvrez plus de 200 puzzles conçus avec soin dans un monde magnifiquement retranscrit en voxel art. Tout contenu superflu a été jeté au bûcher pour créer une expérience parfaitement calibrée, remplie de défis enrichissants et de nouvelles mécaniques de jeu surprenantes qui renouvèleront constamment votre intérêt. Créé par Corey Martin, le développeur de Pipe Push Paradise et Hiding Spot, et codéveloppé par Alan Hazelden, avec Mari Khaleghi et Zach Soares au design. « Un jeu à puzzles serein qui vous incite à mettre le feu au passé. » Chris Schilling, Edge Magazine « Je suis déjà complètement convaincue par la sérénité absolue qui se dégage de ces bois en voxel art. » Nathalie Clayton, Rock Paper Shotgun « Le voxel art est si beau et détaillé que, pour un bref instant, on en oublierait presque que c'est un jeu à puzzles qui vous incite à brûler des trucs. » Kyle LeClair, Hardcore Gamer

Source : Nintendo