Bob L'Eponge : Cuisine en Folie disponible dans une version exclusive sur Nintendo switch

Disponible depuis plusieurs jours sur l'eShop US, Bob L'Eponge : Cuisine en Folie débarque sans crier gare sur l'eShop européen dès aujourd'hui . Version exclusive d'un jeu mobile, Bob L'Eponge : Cuisine en Folie vous met dans la peau de Bob L'Eponge qui va devoir gérer un nouveau restaurant et jongler avec les commandes des clients et les caprices de M. Krabbs. Jeu plutôt amusant quoique assez limité dans son gameplay dans lequel les fans de la série animée pourront retrouver de nombreuses références, Bob L'Eponge : Cuisine en Folie part tout de même avec un petit handicap sur Nintendo switch : son prix. En effet, le jeu est à 24,99€ sur Nintendo Switch, là ou il est gratuit sur mobile. Alors certes, il n'y a plus de publicités intempestives ni de micro-transactions mais à ce stade, on ne sait pas vraiment ce qui justifie le prix de cette "Extra Krusty Edition" exclusive à la Nintendo Switch. En attendant de le découvrir, retrouvez le trailer, quelques images et la fiche eShop du jeu ci-dessous.

C'est l'heure d'enfiler son tablier !



Rejoignez Bob l'éponge dans une aventure culinaire hilarante à travers les restaurants et les cuisines de Bikini Bottom ! Quand M. Krabs se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent à se faire avec les fast foods, le plus radin des entrepreneurs commence à étendre son empire culinaire et installe un stand de petit-déjeuner devant la maison de Bob l'éponge... Et qui est mieux placé pour l'aider à faire tourner son affaire que Bob l'éponge lui-même ?



Concevez votre version des cuisines de Bikini Bottom, décorez votre restaurant et préparez des plats délicieux que vous servirez à vos invités ! Dans ce jeu de restauration rapide, mettez vos talents de gestion du temps à l'épreuve et plongez dans l'action d'une cuisine en folie de l'univers de Bob l'éponge. Allumez le grill et préparez-vous à cuisiner !



Restauration rapide et amusante

Cuisinez et servez des plats délicieux y compris des pâtés de crabe, des pancakes, du barbecue et plus ! Jouez les chefs cuistots dans la peau de Bob l'éponge et offrez un service rapide aux habitants de Bikini Bottom. Vous servirez de nombreux visages familiers parmi lesquels Patrick, Sandy, Carlo et bien d'autres encore ! Gardez vos clients satisfaits et vous gagnerez des pourboires, des likes et des bonus fantastiques ! Commencez en commis de cuisine et entraînez-vous à devenir le premier chef de fast food de Bikini Bottom !



Goûtez aux spécialités locales du monde de Bob l'éponge !

Cuisinez des pâtés de crabe au Crabe Croustillant, faites chauffer les Barbecue Texas au dôme de Sandy, préparez des hot dogs de la mer à la Taverne des mauviettes et plus encore, en explorant les restaurants familiers et les nouvelles cuisines de Bikini Bottom, Goo Lagoon et ailleurs ! De nouveaux restaurants et de nouvelles cuisines sont ajoutés régulièrement pour pimenter les nouveaux défis de cuisine et apprendre de nouvelles recettes !



Améliorations et décorations

Choisissez de nouveaux meubles, décorations et plus, pour ajouter une touche personnelle aux restaurants de Bob l'éponge. Améliorez l'équipement de votre cuisine pour cuisiner votre nourriture plus vite et assurer un service rapide à vos clients. Commencez avec une décoration de restaurant simpliste, puis construisez votre cuisine pour qu'elle soit digne d'un grand chef !



Collectionnez, customisez, cuisinez

Débloquez vos personnages préférés de Bob l'éponge et faites-leur porter de superbes tenues inspirées du dessin animé ! Améliorez vos personnages et donnez-leur des tas de compétences et pouvoirs géniaux pour cuisiner plein de délicieux petits plats avec notre nouveau système d'avatar amélioré !



Une histoire hilarante !

Découvrez une toute nouvelle histoire inédite de Bob l'éponge avec Bob l'éponge, M. Krabs, Carlo, Sandy et Patrick. Suivez le récit hilarant du jeu tout au long de votre progression et débloquez de nouveaux niveaux.