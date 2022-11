Bob L'éponge : Cuisine en Folie bientôt en version boîte sur Nintendo Switch

Bob L'Eponge : Cuisine en Folie est, à la base, un petit jeu mobile "gratuit" qui a bénéficié l'année dernière d'une version exclusive à la Nintendo Switch; une version exclusive payante, avec des contrôles repensés et des mécanismes de jeux n'exigeant plus de micro-transaction, uniquement disponible sur l'eShop. Si vous avez toujours rêvé de vous faire exploiter par le capitaine Krabs en suant sang et eau aux côtés de l'inénarrable Carlo et le toujours optimiste Bob au Crabe Croustillant, c'est un jeu fait pour vous. Par contre, si vous êtes toujours allergique aux versions dématérialisée, réjouissez-vous car Bob L'Eponge : Cuisine en Folie va bénéficier prochainement d'une version boîte que vous pouvez d'ores et déjà précommander sur Amazon (lien Partenaire). Au programme de nouveaux contenus, restaurants, recettes, costumes... Pour plus de détails voir la présentation complète du jeu ci-dessous, notre vidéo et quelques images. Par contre, il n'est pas certain que le jeu fournisse enfin la recette secrète du Pâté de Crabe...

Bob L'Eponge : Cuisine en Folie sera disponible à la vente le 24 février 2023 sur Nintendo Switch. Notez que le jeu est actuellement disponible en téléchargement sur l'eShop pour 12,49€