Bloodstained: Ritual of the Night s'offre de nouvelles tenues

Disponible depuis fin juin 2019, Bloodstained: Ritual of the Night continue encore aujourd'hui d'étoffer son contenu. 505 Games et le développeur ArtPlay, Inc. ont ainsi mis à la disposition des joueurs PC, Xbox et PlayStation deux nouveaux modes de jeux ainsi qu'une tenue directement issue de la licence Shantae. Côté Nintendo Switch, nous devrons nous contenter de 3 nouveaux packs de costumes, vendus au prix de 2,99€. Le tout est accessible dès à présent via l'eShop de la Nintendo Switch.

Bloodstained: Ritual of the Night est un jeu de rôle gothique d'horreur et d'action à défilement horizontal qui se déroule dans l’Angleterre du 18e siècle. Une force paranormale a fait surgir un château infesté de démons, révélant avec lui des éclats de cristal imprégnés d’une puissance magique considérable. Vous incarnez Miriam, une orpheline marquée par la malédiction d’un alchimiste qui cristallise lentement son corps. Pour se sauver, et sauver l’humanité, Miriam doit se frayer un chemin à travers le château pour vaincre l’invocateur, Gebel. Récupérez, fabriquez, et déverrouillez une vaste gamme d'armes, d'équipements et de butin pour vaincre les innombrables serviteurs et démons de l'enfer qui vous attendent !