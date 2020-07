Bloodstained : Curse of the Moon 2 est disponible sur Nintendo Switch

Annoncé il y a peu de temps de cela durant le New Game + Expo, Bloodstained : Curse of the Moon 2, la suite de Bloodstained : Ritual of the Night, débarque sur Nintendo Switch. Si vous êtes un amateur de la série Castlevania, la direction artistique mais aussi l'ambiance générale en 8 bits du jeu ne vous aura pas échappé. Jouable jusqu'à 2 joueurs en local, dans cette suite vous pourrez incarner Zangetsu, Dominique, Robert, Hachi et pleins d'autres.

Sans plus tarder retrouvez le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Bloodstained : Curse of the Moon 2 est d'ores et déjà disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch.

Source : Youtube