Kingdom : Two Crowns - Le DLC gratuit Dead Lands enfin disponible

Fruit de la rencontre avec la licence Bloodstained : Ritual of the Night, Kingdom : Two Crowns s'offre ce jour d'une nouvelle mise à jour gratuite dénommée Dead Lands. Dans cette dernière, les joueurs découvriront un nouveau cadre de jeu, mais aussi la possibilité de changer de montures, et d'incarner 4 monarques issus de Bloodstained : Ritual of the Night :

Miriam

Zangetsu

Alfred

Gebel

Nous vous donnons donc rendez-vous sur l'eShop dès à présent pour mettre à jour Kingdom : Two Crowns, et vous laissons ci-dessous le communiqué officiel ainsi qu'un trailer dédié.