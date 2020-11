Bloodstained : Ritual of the Night - un nouveau trailer dévoilant sa date de sortie et son prix sur IOS/Android

Sorti en juin 2019 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Bloodstained : Ritual of the Night est sur le point de débarquer sur smartphone. Connu pour son univers et son ambiance se rapprochant de la cultissime saga CastleVania, Bloodstained : Ritual of the Night s'est offert un nouveau trailer nous dévoilant ainsi de nouveaux détails concernant son portage sur mobile.

L'éditeur et le développeur ont confirmé que le jeu sera disponible sur les appareils IOS et Android à partir de décembre 2020 , pour 10,99 €. Cette version mobile du jeu proposera des contrôles adaptés sur écran tactile rendant ainsi l'expérience de jeu sur mobile le plus optimale possible. Retrouvez dès à présent ci-dessous le trailer de cette nouvelle version. D'ailleurs si cela vous intéresse, les joueurs peuvent d'ores et déjà se préinscrire sur l'App Store et le Play Store pour ne pas manquer la sortie du jeu.

Sinon, si l'univers et lea direction artistique du jeu vous font de l'oeil, Bloodstained : Ritual of the Night, Bloodstained : Curse of the Moon et Bloodstained : Curse of the Moon 2 vous attendent chaudement dès maintenant sur l'eshop de la Nintendo Switch.

Source : Bloodstainedrotn