Bloodstained : Ritual of the Night - 1 million d'unités écoulées et une feuille de route pour 2020

Mode Boss Revenge : Grâce à la communauté ayant participé au Kickstarter, qui a dépassé l’objectif final de financement de 5,5 millions de dollars, un nouveau mode de jeu gratuit pour Bloodstained : Ritual of the Night a pu voir le jour. Dans ce mode, accessible en entrant dans une salle de transition, les joueurs pourront affronter avec acharnement quatre boss du jeu dans le but de réaliser le meilleur temps possible.