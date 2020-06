Bloodstained : Curse of the Moon 2 - La licence s'offre un nouveau coup d'œil dans le rétro

Après un Bloodstained : Curse of the Moon réalisé par Koji igarashi suite à l'énorme levée de fond sur Kickstarter lors du financement de Bloodstained : Ritual of the Night, le personnage vient de révéler l'arrivée d'une suite très prochainement sur divers supports dont la Nintendo Switch. Sobrement intitulé Bloodstained : Curse of the Moon 2, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu, présentant les nouveaux personnages ainsi que quelques-uns des décors de cette nouvelle aventure rétro.

La saga se poursuit dans cette suite directe du jeu original Curse of the Moon avec une toute nouvelle histoire immersive réalisée par IGA, composée de multiples scénarios. Avec une nouvelle distribution de personnages jouables comme Dominique, les fans de Bloodstained et les nouveaux venus ont beaucoup à attendre !