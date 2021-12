Blasphemous - La dernière extension gratuite Wounds of Eventide est enfin disponible sur Nintendo Switch

Initialement sorti en 2019 et développé par The Game Kitchen, Blasphemous continue encore aujourd'hui de faire profiter les joueurs de contenu supplémentaire. C'est ainsi qu'en cette fin d'année 2021, la troisième et dernière extension du jeu dénommée Wounds of Eventide est enfin disponible gratuitement sur Nintendo Switch. Vous pouvez découvrir tout le contenu ajouter dans le descriptif ci-dessous, accompagné du trailer de lancement.

Dévoilant le dernier chapitre de la première histoire de The Penitent One, Wounds of Eventide propose de nouveaux niveaux, boss, objets et secrets à dénicher, tout en débloquant un autre destin pour Cvstodia qui mène aux événements de la suite de Blasphemous, annoncée plus tôt cette année pour un lancement en 2023.

Wounds of Eventide conclut une série de trois mises à jour post-lancement publiées pour Blasphemous depuis son lancement en 2019, en commençant par " Stir of Dawn ", lancée en 2020 et introduisant le mode " New Torment ", un ajout New Game+ qui mettait les joueurs au défi avec un nouveau niveau de difficulté, plus de nouveaux styles de jeu, de nouveaux boss et bien plus encore. La deuxième mise à jour, "Strife and Ruin", lancée en février dernier, a introduit Miriam de Bloodstained : Ritual of the Night dans le monde de Cvstodia alors qu'elle cherchait de l'aide auprès du Pénitent. Strife and Ruin a également ajouté un nouveau mode de jeu et une "zone de démolition" qui rend hommage aux plateformes 8 bits classiques.