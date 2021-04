Blasphemous ressort en version physique dans une édition Deluxe chez Just For Games

Déjà disponible sur Nintendo Switch, Blasphemous s'apprête à ressortir, mais cette fois-ci dans une édition physique. Le 29 juin prochain Just For Games sortira une édition en boîte du jeu , sobrement intitulée Blasphemous Deluxe celle-ci contiendra de nombreux bonus. Cette boîte renfermera un poster du jeu, des stickers et des bonus numériques tels que la bande-son ou encore un artbook digital.

Tous les détails et les visuels sont disponibles ci-dessous :