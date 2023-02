Blanc - L'aventure coopérative riche en émotions disponible sur Nintendo Switch

Se présentant comme une aventure narrative riche en émotions, BLANC de Gearbox Publishing et du studio Casus Ludi est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99€. En attendant de découvrir notre test dédié dans nos colonnes, nous vous laissons visionner le trailer de lancement ci-dessous.

Dans Blanc, vous incarnerez un faon et un louveteau tentant de retrouver leur famille après une tempête de neige. Les joueurs devront coopérer pour résoudre des énigmes environnementales, surmonter les obstacles et s'appuyer sur les aptitudes de chaque animal pour retrouver le chemin de la maison.

L'ambiance paisible de Blanc et ses illustrations à couper le souffle en noir et blanc accompagneront le joueur dans cette aventure émouvante et attendrissante. Les décors de Blanc ont été intégralement dessinés à la main, puis convertis en 3D, créant un style visuel unique à couper le souffle. Blanc propose des commandes simples : seulement deux boutons et un stick analogique suffisent pour contrôler chaque personnage. De plus, l'absence de combats, d'écrans de fin de partie, de dialogues ou de texte font que Blanc est un jeu dont on peut profiter peu importe son âge, sa langue ou son affinité avec les jeux vidéo. Blanc a été pensé pour inspirer la coopération et donne son meilleur lorsqu'il est partagé en famille ou avec des amis.