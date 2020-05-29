BioShock: The Collection - Profitez de la trilogie à moins de 10€ sur l'eShop de la Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir l'univers de BioShock... et bien c'est déjà très dommage pour vous ! Mais si vous souhaitez vous rattraper, 2K vous propose une offre exceptionnelle sur l'eShop de la Nintendo Switch concernant BioShock: The Collection. Regroupant les 3 jeux de la licence, ainsi que tout le contenu additionnel sorti à ce jour, la compilation est actuellement proposée au prix de 9,99€ contre 49,99€, et ce jusqu'au 2 mars 2026.

Découvrez les mondes inoubliables et les histoires exceptionnelles de BioShock, la franchise au succès phénoménal, dans BioShock: The Collection. Explorez les villes de Rapture et Columbia dans BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, qui incluent l'ensemble du contenu additionnel solo. Luttez pour votre survie et surpassez vos ennemis, que ce soit dans les fonds sous-marins ou au-dessus des nuages. Inclut : BioShock Remastered : Explorez la ville sous-marine de Rapture, un refuge des têtes pensantes de la société qui s'est transformé en un cauchemar dystopique par le seul fait d'un homme et de son orgueil démesuré.

BioShock 2 Remastered : Découvrez Rapture à travers les yeux du sujet Delta, un Protecteur prototype effrayant qui s'est lancé dans une mission risquée pour sauver sa Petite Sœur qui a disparu.

BioShock Infinite : Criblé de dettes, le détective privé Booker DeWitt doit réaliser une mission impossible : se rendre à Columbia, une ville volante au-dessus des nuages, et libérer une femme mystérieuse prénommée Elizabeth

Source : Nintendo