Behind the Frame: Les plus beaux paysages - La peinture sera à l'honneur en juin prochain

Entièrement dessiné à la main Behind the Frame: The Finest Scenery (traduit Les plus beaux paysages sur l'eShop français) s'était annoncé sur Nintendo Switch lors de l'Indie World de décembre dernier pour une sortie à une date encore incertaine. Nous apprenons aujourd'hui grâce aux éditeurs du titre Akupara Games et Akatsuki Taiwan, ainsi que par ses développeurs, l'équipe de Silver Lining Studio que Behind the Frame sortira sur l'eShop le 2 juin prochain . D'une beauté sans égale, ce petit bijou indépendant viendra raconter la jolie histoire d'une apprentie artiste sur le point de réaliser son chef d'œuvre. Nous vous laissons le soin d'admirer les superbes images ci-dessous afin d'avoir un meilleur aperçu de l'enchantement visuel que constitue le titre.



• Peignez, dessinez, et retouchez vos œuvres pour terminer votre chef-d'œuvre et vos souvenirs





• Explorez des mondes panoramiques magnifiques et animés à la main inspirés de Miyazaki/Studio Ghibli





• Découvrez une histoire évocatrice à travers les yeux d'une artiste passionnée À PROPOS DE CE JEU



Behind the Frame est une fiction interactive vivante à propos d'une apprentie artiste sur le point de terminer la pièce finale de sa galerie.







Une expérience relaxante et éloquente qui peut être jouée à n'importe quel rythme. Plongez dans un monde panoramique rempli de couleurs resplendissantes, de visuels magnifiques animés à la main, et une bande-son douce et plaisante à écouter.







En tant qu'artiste passionnée, recherchez les couleurs manquantes qui donneront vie à vos tableaux, tout en n'oubliant pas de prendre des pauses café et des petits-déjeuners qui vous permettront de tenir le coup. Cherchez bien, car chaque peinture a une histoire à raconter.