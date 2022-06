Behind the Frame: Les plus beaux paysages - L'aventure picturale onirique est disponible sur Nintendo Switch

Annoncé sur Nintendo Switch lors de l'Indie World de décembre dernier pour une sortie le 2 juin dernier , Behind the Frame: The Finest Scenery (traduit Les plus beaux paysages sur l'eShop français) vous mettra dans la peau d'une apprentie peintre qui tente de réaliser son chef d'œuvre. Dans ce petit jeu développé par l'équipe de Silver Lining Studio et porté sur Nintendo Switch grâce à Akupara Games et Akatsuki Taiwan, les visuels, entièrement dessinés à la main, joueront un grand rôle, l'aventure prend en effet la forme d'un point & click.

Une bande-annonce de lancement est disponible ci-dessous pour vous permettre de voir le jeu en action. Behind the Frame: The Finest Scenery est disponible sur l'eShop au prix de 9,71 euros ( jusqu'au 9 juin prochain , date à laquelle il prendra son tarif définitif de 10,79 euros).