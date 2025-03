Bayonetta - SEGA dévoile une magnifique boîte à musique pour les 15 ans de la licence

Oui, cette news à eu pour effet de mettre un petit coup de vieux à votre serviteur, Bayonetta a 15 ans ! Licence démarrée en octobre 2009 au Japon et en Janvier 2010 en Occident sur PS3 et Xbox360, la sorcière de l'Umbra a su rouler sa bosse au fil des ans, et continuer son aventure sur consoles Nintendo, là où plus d'un n'aurait pas cru l'y voir. Après un troisième opus mettant en avant un multivers et un spin-off dénommé Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, les joueurs se demandent à quoi s'attendre pour l'avenir de la licence. En attendant d'avoir de plus amples informations de la part de PlatinumGames, les collectionneurs vont pouvoir mettre la main sur un objet atypique à l'occasion de ce 15ème anniversaire : une boîte à musique sous licence officielle, qui exécute le thème de Bayonetta : Mysterious Destiny.

Prévoyez en revanche une bonne session de farms contre les anges et les démons pour récolter un paquet d'Halos, la boîte à musique sera disponible à partir du 28 mars 2025 et vous coûtera la bagatelle de 279,99€ chez nos camarades de JustForGames.