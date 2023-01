Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon - Découvrez le steelbook exclusif aux boutiques Micromania

Avec le marché toujours grossissant du tout dématérialisé, 2023 va encore être une année compliquée pour les boutiques spécialisées, qu'elles soient indépendantes, ou faisant partis de grands groupe. L'enseigne Micromania n'échappe pas à la règle, et doit tenter de trouver comment ramener les joueurs dans ces boutiques, notamment en proposant des bonus de précommande. Aujourd'hui nous nous penchons sur le cas de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, attendu pour le 17 mars sur Nintendo Switch. L'enseigne Micromania vient en effet de dévoiler un steelbook exclusif à l'enseigne pour toutes précommandes du jeu chez eux. Comme d'habitude avec ce genre de précommandes, l'offre est valable dans la limite des quantités disponibles. En attendant, nous vous laissons un aperçu dudit steelbook ci-dessous.

Nous aurons un Steelbook exclusif pour le lancement de #BayonettaOrigins - Cereza and the Lost Demon !



Pour précommander ➡️ https://t.co/ZrkfsQREIR pic.twitter.com/v6djZ865MY — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) January 17, 2023

Source : Micromania