Baldur's Gate: Dark Alliance II, le grand RPG reviendra lui aussi sur Nintendo Switch

Après la sortie sur Nintendo Switch le 20 mai 2021 de Baldur's Gate: Dark Alliance, le second épisode de cette emblématique saga de RPG lui aussi porté par Black Isle Studio s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch. En effet, dans une série de suite, Black Isle Studio ont annoncés travailler sur le portage de ce Baldur's Gate: Dark Alliance 2 pour une sortie sur consoles (dont la Nintendo Switch) et PC " plus proche que l'on ne le pense ". Une excellente nouvelle au vu de la qualité du jeu et du portage du premier Baldur's Gate: Dark Alliance malgré son report de dernière minute.

Ça arrive. Plus tôt que vous ne le pensez. Êtes-vous prêts? Restez à l'écoute!