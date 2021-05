Baldur's Gate Dark Alliance disponible sur Nintendo Switch

Baldur's Gate: Dark Alliance fait partie des grands jeux vidéo du début des années 2000. Il s'agit d'un hack n' slash efficace jouable seul ou àd eux sur le même écran reprenant l'univers et les codes des jeux de rôle dans un monde rempli de sorciers, de donjons et de dragons... Sorti d'abord sur PS2, le jeu a eu droit plus tard à une version Xbox mais aussi à une version GameCube (et même une version GBA !) Près de 20 ans plus tard, le titre revient donc quasiment dans son jus et sans aucun changement ce qui ravivera forcément de vieux (et bons) souvenirs aux plus âgés d'entre nous et pourrait même séduire une nouvelle génération de joueurs.

Baldur's Gate: Dark Alliance est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99€ . Retrouvez ci-dessous le trailer de Baldur's Gate: Dark Alliance ainsi que sa fiche eShop.