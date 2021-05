Baldur's Gate : Dark Alliance - Sitôt annoncé, sitôt repoussé sur Nintendo Switch

Alors que Interplay et Wizards of the Coast venaient de confirmer il y a moins de 24h la sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch de Baldur's Gate : Dark Alliance, il semblerait qu'une difficulté de dernière minute se soit présentée. Malgré le fait que la page eShop ait été validée par Nintendo ces derniers n'auraient pas fournis d'information sur le pourquoi de la non publication du jeu, repoussant cette dernière à " quelques jours plus tard ".

Information erronée dans la fiche ou autre raison obscure, dans tous les cas nous pourrons prochainement mettre la main sur Baldur's Gate : Dark Alliance en échange de 29,99€. Pour information il s'agit d'un portage pur et dur du hack & slash de 2001 paru sur PS2, et non une version remasterisée.