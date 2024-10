BAKERU s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Ayant conquis notre camarade Kosmo56 lors de sa sortie le 3 septembre dernier comme le suggère son test dédié, BAKERU avait comme principale problématique l'absence de version physique, si chère à de nombreux joueurs encore aujourd'hui. Spike Chinsoft a décidé de remédier au problème en proposant aux joueurs Occidentaux une version physique à compter du 25 février 2025 sur Nintendo Switch.

