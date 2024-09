BAKERU est disponible sur Nintendo Switch

Développé par Good-Feel et jamais sorti par chez nous jusqu'à aujourd'hui, le jeu BAKERU est enfin disponible sur le marché européen. Une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop pour les petits curieux, et nous avons même eu l'occasion de vous proposer un test dédié il y a quelques jours. Proposé au prix de 39,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Un désastre frappe le Japon ! Oracle Saitaro et ses troupes du festival utilisent un festival bizarre pour conquérir le Japon. Bakeru se rend dans 47 préfectures japonaises pour libérer le Japon de l'emprise des mauvais esprits ! Une action spectaculaire se déroulant dans un conte de fées japonais ! Bakeru se déroule dans « Fairy Tale Japan », un mélange de drames japonais modernes et anciens, divisé en plus de 50 scènes. Battez-vous avec le tambour de Bakeru ! Un trésor secret transmis par le clan Tanuki. On dit qu’elle est capable de purifier les mauvais esprits. Combattez les ennemis et les pièges avec des commandes simples ! Transformez-vous en héros de contes de fées ! En obtenant une licence Henge, Bakeru peut se transformer en celui qui lui a donné la licence. Transformez-vous en héros japonais célèbres comme Kintaro et Momotaro pour utiliser leurs compétences et capacités. Des fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées à la version occidentale Nouvelle attaque : Hurricane

Nouvelle attaque : Spinning Top

Ennemi supplémentaire : Lantern Boss

