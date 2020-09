AVICII Invector Encore Edition : une Nintendo Switch Lite blanche ultra rare à gagner

Pour célébrer la sortie d'AVICII Invector sur Nintendo Switch, l'éditeur du jeu Wired Productions a créé cinq très belles Nintendo Switch Lite blanches, customisées à la main et exclusives. Sachant que quatre Nintendo Switch ont déjà été distribuées via diverses compétitions, il n'en reste donc plus qu'une. Pour tenter de l'obtenir, l'éditeur organise actuellement une tombola sur eBay.uk avec des tickets à 5£.

Une super initiative d'autant plus que l’intégralité des bénéfices sera reversé à Safe In Our World, un organisme de bienfaisance qui oeuvre pour le bien être et la santé mentale en utilisant notamment les jeux vidéo.comme vecteur de leurs messages. Une cause importante qui est en relation directe avec le jeu puisque le DJ Avicii, de son vrai nom, Tim Bergling, s'est suicidé le 20 avril 2018 , après des années passées à lutter contre une sévère dépression, en se mutilant avec des tessons de bouteilles. Il n'avait pas trente ans. Retrouvez ci-dessous des images de cette Nintendo Switch Lite ultra rare. Pour voir à quoi Avicii Invector ressemble, une démo gratuite est disponible sur l"eShop et vous pouvez en avoir un aperçu avec notre vidéo ci-dessous.

Pour rappel, AVICII Invector est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,99€ pour l'édition simple et à 29,99€ pour l'édition Encore qui inclut 10 nouveaux titres dont certains issus de l'album posthume d'Avicii.

Source : Ebay