Atelier Yumia - L'alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée se dévoile sur Nintendo Switch

Koei Tecmo et Gust ont créé la surprise ce jour à l'occasion du Nintendo Direct Partner Showcase en dévoilant le prochain épisode de leur licence phare Atelier. Cette fois-ci, c'est une toute nouvelle héroïne du nom de Yumia qui sera l'héroïne principale dans le jeu Atelier Yumia - L'alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Nous avons actuellement extrêmement peu d'informations, hormis une date de sortie fixée à courant 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, ainsi qu'un teaser que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Nous savons cependant que le jeu sera sous-titré en français, et qu'un stream dédié au jeu sera proposé par Gust au Japon le 2 septembre 2024 (21:00 JST). Nous aurons certainement le droit à un communiqué dédié peu après.