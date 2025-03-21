Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée s'offre sa Nintendo Switch 2 Edition

La licence des Ateliers s'offre une cure de jouvence sur Nintendo Switch 2. Sorti en mars 2025 sur Nintendo Switch, Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée va également avoir le droit à sa Nintendo Switch 2 édition, disponible dès le 20 juin prochain sur l'eShop. Le patch de mise à jour est d'ores et déjà proposé au prix de 10€, et pour l'occasion, une remise spéciale est disponible jusqu'au 20 juin, permettant d'avoir la mise à jour au prix de 5,70€.

Au fil de leur vie, les gens accumulent des souvenirs, ce qui développe leurs âmes. Cette histoire suit une jeune femme qui voyage à travers un continent en ruine afin de trouver le chemin qui la mènera vers le futur.

Les souvenirs sont le thème de ce jeu. Chaque personne finit par devoir faire face à son passé ainsi qu'à ses propres souvenirs. Tous les souvenirs, qu'il s'agisse de succès ou d'échecs, permettent d'alimenter son futur et de modeler son identité. Atelier Yumia suit l'histoire de Yumia et ses compagnons alors qu'ils suivent la voie en laquelle ils croient et font face aux souvenirs qu'ils découvrent en chemin.