Atelier Ryza - Un Artwork pour fêter les 350.000 unités vendues

Episode du renouveau pour la franchise Atelier, Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout vient de passer un nouveau cap concernant son chiffre de vente. Ce sont en effet pas moins de 350.000 unités qui ont trouvé preneur depuis le 1er novembre 2019 , date de sortie du jeu. S'agissant d'une licence "de niche", ces 350.000 exemplaires sont une excellente nouvelle pour Gust et Koei Tecmo qui ont décidé de changer leur stratégie commerciale vis à vis de la licence avec des dates plus rapprochées entre les sorties japonaises et occidentales par exemple.

Afin de fêter ce succès, Gust et Koei Tecmo nous ont préparé un superbe artwork de Ryza, que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Et pour ceux qui voudraient en apprendre davantage sur Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout, ggvanrom nous avait offert en novembre dernier un test très détaillé à retrouver juste ici.