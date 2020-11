Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy dévoile son opening

Alors que les fans de la licence Atelier attendent tous impatiemment le retour de l'alchimiste Ryza début 2021 dans Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy, Koei Tecmo et Gust ont décidé de nous faire une petite surprise ce jour. Nous pouvons dès à présent découvrir l'opening du jeu, nous permettant d'apercevoir l'évolution de nos héros 3 ans après les évènements du premier épisode, accompagné de nouvelles têtes qu'il nous tarde de découvrir.

Pour rappel, Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy est attendu sur Nintendo Switch le 29 janvier 2021 , et aura le droit pour la première fois depuis Atelier Rorona sur PS3 à des sous-titres en français.