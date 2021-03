La série Atelier Ryza vient d'atteindre les 1 million d'exemplaires vendus à travers le monde

C'est un palier important que vient de franchir la série japonaise Atelier Ryza. En effet, la franchise aurait atteint les 1 million d'exemplaires vendus à travers le monde en combinant ainsi les ventes physiques et dématérialisés du premier opus Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout et du dernier opus Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée. Un bien joli score qui n'est pas des moindres quand on sait que la série est un JRPG qui a fait ses débuts en 2019 .

Afin de célébrer cet événement, les développeurs nous ont réservé deux petites surprises qui feront sûrement plaisir aux joueurs et aux fans de la franchise. Dans un premier temps, Koei Tecmo vient d'officialiser l'arrivée d'un DLC spécial costume pour les deux opus prévu un peu plus tard cette année. Et dans un deuxième temps, l'éditeur vient d'annoncer la réédition des costumes bonus "Summer Adventure" et "Divertimento's Embrace" du premier jeu le 31 mars prochain . De plus, retrouvez ci-dessous une illustration inédite pour ce nouveau palier franchi réalisé par le character design du jeu.

Pour rappel, Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout et Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée sont tous deux disponibles sur Nintendo Switch . Retrouvez nos tests ICI ou ICI.