Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian détaille son gameplay en vidéo

Après les mobiles, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian s'attaque désormais aux consoles sur le marché Occidental. En attendant sa sortie officielle le 25 septembre prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents, KOEI TECMO et GUST nous ont préparé une longue vidéo explicative sur le gameplay du jeu que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

L’équipe de développement d’Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian a partagé de nouveaux détails sur le lien entre le jeu et Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, expliquant que les titres sont tous deux considérés comme A25 dans la franchise Atelier, faisant ainsi du prochain jeu une toute nouvelle entrée dans la série, et non un spin off ou un portage. Si les deux jeux partagent le même univers et la même chronologie, le prochain jeu Atelier Resleriana prend place après la défaite du Weltex et introduit une nouvelle histoire se déroulant en parallèle des événements d’Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, au cours de laquelle les joueurs suivent les aventures de Rias Eidreise et Slade Clauslyter alors qu’ils explorent le continent de Lantarna.

Au fil de leur quête, les protagonistes feront de nombreuses rencontres, y compris avec des personnages familiers issus d’anciens titres Atelier, tels que l’alchimiste préférée des fans, Ryza, et son amie Klaudia issues de la série « Secret », ou encore Ayesha Altugle de la série « Dusk ». Ces personnages interagiront avec Rias et Slade afin de les aider à progresser dans l’histoire. Les deux personnages principaux affronteront de nombreux adversaires dans des combats au tour par tour tout en devant influencer l’ordre des tours afin de tirer au mieux parti des compétences des membres de leur équipe. Les joueurs pourront notamment déclencher des « Multi-Actions » avec les personnages de soutien, pouvant ainsi enchainer jusqu’à trois actions à la fois. Durant ces attaques multi-compétences, les joueurs pourront utiliser des objets et, s’ils en utilisent deux ou plus à la suite, déclencheront un « Item Mix » qui ajoutera des effets supplémentaires, permettant une combinaison d’objets uniques.

En attaquant leurs ennemis, les joueurs rempliront une « Unite Gauge » qui leur permettra de bénéficier de divers effets en fonction du nombre d’« unites » disponibles. Par exemple, lorsque deux unites ou plus sont remplis, une attaque spéciale « Unite Attack » se déclenchera automatiquement lorsque deux personnages de la ligne avant agiront consécutivement. Lorsque l’« Unite Gauge » sera intégralement remplie, les joueurs peuvent utiliser les cinq unités pour déclencher une attaque « Unite Burst » au cours de laquelle tous les personnages de la ligne avant gagnent des tours d’action consécutifs. Si l’« Unite Gauge » se vide progressivement a la suite d’actions consommant des unites, les « Unite Attacks » seront considérablement renforcées, permettant aux joueurs d’infliger d’importants dégâts aux ennemis.