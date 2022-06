Atari Mania : revisitez l'histoire d'Atari façon WarioWare

Atari est une société précurseur dans le domaine des jeux vidéo qui a fait la joie et le bonheur des vieux gamers de "l'âge de Pong" (notre âge de pierre à nous.) Pour les 50 ans de la firme (qui depuis les années 2000 et son rachat par Infogrames est désormais basée à Paris) Atari Mania se propose de revisiter l'histoire d'Atari à travers une aventure pleine de références et 150 micro-jeux façon WarioWare. En attendant la sortie du jeu, cet été sur Steam et Nintendo Switch, retrouvez une présentation du jeu et un trailer ci-dessous.

Un voyage sauvage à travers l'histoire du jeu vidéo, Atari Mania est une collection de micro-jeux enveloppée dans un récit rétro hilarant d'exploration et de surprise.



Vous incarnez le Gardien de l'Atari Vault, l'entrepôt des jeux Atari classiques. Une nuit, un pixel mort apparaît et assez vite, tout se déchaîne !!



Des jeux familiers et bien-aimés commencent à se déformer, à muter et à se combiner en une série de défis de plus en plus fous. C'est à vous de combattre les pixels et autres méchants surprenants, et de rétablir l'ordre dans le coffre-fort !



Principales caractéristiques

Manic Mashups - Plus de 150 micro-jeux sauvages couvrant l'étendue du catalogue Atari, d'Asteroids à Yars' Revenge. Vous combattrez les mille-pattes avec une pagaie Pong pendant que l'emblématique dragon Adventure vous pourchasse !



- Plus de 150 micro-jeux sauvages couvrant l'étendue du catalogue Atari, d'Asteroids à Yars' Revenge. Vous combattrez les mille-pattes avec une pagaie Pong pendant que l'emblématique dragon Adventure vous pourchasse ! Excellente exploration - Résolvez des énigmes délicates et utilisez des outils pour progresser dans le coffre-fort et découvrir des œufs de Pâques et des trophées Atari.



- Résolvez des énigmes délicates et utilisez des outils pour progresser dans le coffre-fort et découvrir des œufs de Pâques et des trophées Atari. Style Pixel-Perfect - Une charmante mise à jour artistique néo-rétro du style classique Atari 2600.



- Une charmante mise à jour artistique néo-rétro du style classique Atari 2600. Des personnages comme vous ne les avez jamais vus auparavant - Affrontez les antennes avec certains des plus grands jeux et personnages de l'histoire du jeu vidéo. Faites-nous confiance - vous ne penserez plus jamais à Bentley Bear de la même manière !



Coffre au trésor de l'histoire d'Atari - Les objets de collection abondent, y compris l'art Atari vintage, les affiches, les manuels et les faits amusants. Des versions entièrement jouables des classiques Atari remasterisés sont déverrouillées en complétant des défis.



- Les objets de collection abondent, y compris l'art Atari vintage, les affiches, les manuels et les faits amusants. Des versions entièrement jouables des classiques Atari remasterisés sont déverrouillées en complétant des défis. A Chiptune Delight - Une bande-son joyeuse propulsive de jams d'inspiration rétro.