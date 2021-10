Astria Ascending - Le nouveau RPG d'Artisan Studio est enfin disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de RPG, après un Super Neptunia RPG qui ferait le café, Artisan Studios est de retour sur Nintendo Switch avec son nouveau titre : Astria Ascending. Nous permettant de prendre le contrôle de demi-dieux vous tenter d'éliminer le chaos régnant sur Orcanon, Astria Ascending promet aux joueurs une durée de vie avoisinant les 35 heures de jeux, et le studio s'est entouré des développeurs de JRPG de renommée mondiale, notamment avec un scénario écrit par Kazushige Nojima (Final Fantasy VII, Final Fantasy X, Final Fantasy VII Remake), une musique de Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Vagrant Story), et des illustrations de CyDesignation (Akihiko Yoshida et Hideo Minaba).

Actuellement proposé au prix de 39,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, une version physique sera également disponible le 2 novembre 2021.