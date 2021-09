Astria Ascending - Le J-RPG de Artisan Studios aura droit à son édition physique sur Nintendo Switch

Ayant fait ses armes quelques années plus tôt avec le développement de Super Neptunia RPG paru en 2019 sur Nintendo Switch, Artisan Studios s'est lancé dans un développement des plus ambitieux : un J-RPG dénommé Astria Ascending. Proposant un univers coloré et une histoire épique, la petite équipe de développement composée de 10 personnes a su s'entourer de grands noms du milieu, apparaissant dans les crédits du jeu : scénario de Kazushige Nojima (Final Fantasy VII, Final Fantasy X, Final Fantasy VII Remake), musique de Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Vagrant Story), et illustrations de CyDesignation (Akihiko Yoshida et Hideo Minaba : Bravely Default, Granblue Fantasy). Autant dire que Astria Ascending est attendu au tournant par un bon nombre d'amateurs de J-RPG.

Astria Ascending est attendu pour le 30 septembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Just For Games vient de dévoiler qu'en partenariat avec Dear Villagers et Maximum Games qu'une sortie en version physique sera effective à compter du 2 novembre 2021 sur Nintendo Switch, PS4 et PS5.

À propos de Astria Ascending : Explorez le monde d’Orcanon où 12 créatures antiques résident, et combattez votre destin pour sauvez le monde dans ce JRPG au tour par tour entièrement dessiné à la main. Un vaste monde au bord du chaos dans un JRPG mature et riche en émotions. Découvrez une histoire épique avec des combats au tour par tour gratifiants et un système de personnalisation complet, le tout servi par de magnifiques graphismes en 4K dessinés à la main. Caractéristiques principales : Explorez le vaste monde d'Orcanon

Visitez cinq villes peuplées de créatures uniques et aventurez-vous dans plus de vingt donjons remplis de dangers. Préparez-vous pour au moins une cinquantaine d'heures de jeu avec toutes sortes de surprises dont des jeux de tir, un jeu de cartes original et des énigmes environnementales prenantes.



Visitez cinq villes peuplées de créatures uniques et aventurez-vous dans plus de vingt donjons remplis de dangers. Préparez-vous pour au moins une cinquantaine d'heures de jeu avec toutes sortes de surprises dont des jeux de tir, un jeu de cartes original et des énigmes environnementales prenantes. Un récit grandiose de destin et de sacrifice

Plongez-vous dans un fascinant récit riche en trahisons, sacrifices et terreurs. En mettant l'accent sur des personnages adultes, Astria Ascending offre une expérience mature avec des dialogues passionnants.



Plongez-vous dans un fascinant récit riche en trahisons, sacrifices et terreurs. En mettant l'accent sur des personnages adultes, Astria Ascending offre une expérience mature avec des dialogues passionnants. Un système de combat au tour par tour gratifiant

Affrontez plus de deux cents monstres différents dans des combats au tour par tour palpitants. Collectionnez des bêtes légendaires à invoquer, et accumulez de la puissance pour déchaîner les légendaires Ruptures cosmiques.



Affrontez plus de deux cents monstres différents dans des combats au tour par tour palpitants. Collectionnez des bêtes légendaires à invoquer, et accumulez de la puissance pour déchaîner les légendaires Ruptures cosmiques. Accompagnez des personnages inoubliables

Faites votre choix parmi huit personnages personnalisables appartenant à des races fantastiques et dotés d'aptitudes diverses, puis formez une équipe qui devra tout sacrifier pour sauver Orcanon. Leur destin est déjà scellé, mais avec vingt classes et une vaste sélection de compétences uniques, le monde a peut-être encore une chance...



Faites votre choix parmi huit personnages personnalisables appartenant à des races fantastiques et dotés d'aptitudes diverses, puis formez une équipe qui devra tout sacrifier pour sauver Orcanon. Leur destin est déjà scellé, mais avec vingt classes et une vaste sélection de compétences uniques, le monde a peut-être encore une chance... Une aventure créée à la main avec talent et passion

Créé par une équipe de développeurs ayant travaillé sur FINAL FANTASY, NieR: Automata et BRAVELY DEFAULT, Astria Ascending propose des dialogues doublés en japonais et en anglais, un monde en 2D entièrement dessiné à la main et animé de façon traditionnelle, ainsi qu'un système de météo dynamique.

Source : Justforgames