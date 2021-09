Astria Ascending présente son système de "jobs" en vidéo

Astria Ascending, le JRPG dessiné à la main de d'Artisan Studios et édité par Dear Villagers, s'offre aujourd'hui une toute nouvelle bande-annonce. Cette fois-ci c'est la personnalisation des personnages notamment au travers du système de "jobs" qui va changer les statistiques de vos personnages. Vous pourrez ainsi choisir jusqu'à trois "jobs" pour définir les différentes stats des personnages composant votre équipe, ces "jobs" seront liés à des signes astrologiques. Ne vous inquiétez pas, tout est plus clair dans la bande-annonce ci-dessous.

Astria Ascending est toujours prévu sur Nintendo Switch le 30 septembre prochain .

Découvrez une histoire épique avec des combats au tour par tour gratifiants et un système de personnalisation complet, le tout servi par de magnifiques graphismes en 4K dessinés à la main.

Explorez le vaste monde d'Orcanon

Visitez cinq villes peuplées de créatures uniques et aventurez-vous dans plus de vingt donjons remplis de dangers. Préparez-vous pour au moins une cinquantaine d'heures de jeu avec toutes sortes de surprises dont des jeux de tir, un jeu de cartes original et des énigmes environnementales prenantes.

Un récit grandiose de destin et de sacrifice

Plongez-vous dans un fascinant récit riche en trahisons, sacrifices et terreurs. En mettant l'accent sur des personnages adultes, Astria Ascending offre une expérience mature avec des dialogues passionnants.

Un système de combat au tour par tour gratifiant

Affrontez plus de deux cents monstres différents dans des combats au tour par tour palpitants. Collectionnez des bêtes légendaires à invoquer, et accumulez de la puissance pour déchaîner les légendaires Ruptures cosmiques.

Accompagnez des personnages inoubliables

Faites votre choix parmi huit personnages personnalisables appartenant à des races fantastiques et dotés d'aptitudes diverses, puis formez une équipe qui devra tout sacrifier pour sauver Orcanon. Leur destin est déjà scellé, mais avec vingt classes et une vaste sélection de compétences uniques, le monde a peut-être encore une chance...

Une aventure créée à la main avec talent et passion

Astria Ascending propose des dialogues doublés en japonais et en anglais, un monde en 2D entièrement dessiné à la main et animé de façon traditionnelle, ainsi qu'un système de météo dynamique.