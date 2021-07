Astria Ascending - Le RPG d'Artisan Studios présente son mini-jeu J-Ster en vidéo

Attendu sur Nintendo Switch pour la rentrée, le RPG Astria Ascending profite de cette période estivale pour mettre davantage en avant son contenu. Les équipes de Artisan Studios ont décidé de se concentrer ce jour sur un mini-jeu qui occupera les joueurs durant leurs pérégrinations : le J-Ster mêlant stratégie, ruse, et collectionnite. Pour en apprendre davantage sur ce contenu annexe, nous vous laissons découvrir la vidéo de présentation ci-dessous.

Dans une nouvelle bande-annonce diffusée aujourd'hui, l'équipe à l'origine du prochain JRPG Astria Ascending a dévoilé le "J-Ster", inspiré des jeux de plateau classiques de l'univers des JRPG.Faites preuve de stratégie et de ruse pour voler les jetons de votre adversaire dans un jeu de plateau hexagonal stratégique et développez votre armée de collection en constante expansion.

Avec ses décors et ses animations dessinés à la main, ses personnalisations étendues et ses combats au tour par tour, Astria Ascending entraîne les joueurs dans une histoire complexe de destin, de peur et de sacrifice. Ce jeu est publié par Dear Villagers (ScourgeBringer, Edge of Eternity) et développé par Artisan Studios en collaboration avec des développeurs de JRPG légendaires, dont les vétérans de Final Fantasy Kazushige Nojima (narration) et Hitoshi Sakimoto (composition).