Aspire: Ina's Tale, après le test du jeu, il est temps de découvrir sa bande-annonce de lancement

À peine sorti , déjà testé, Aspire: Ina's Tale est enfin disponible sur Nintendo Switch. Dans ce titre aux allures de contes pour enfants vous découvrirez une aventure poétique qui n'a pas déplu à notre très chère Miki-Daisuki qui n'a pas tari d'éloges sur le jeu dans son test. Pour fêter sa sortie, les développeurs de chez Untold Tales et Wondernaut Studio ont déballé la bande-annonce de lancement du titre, ce qui nous permet de découvrir l'enchantement visuel qu'est Aspire: Ina's Tale.

"Servi par des musiques envoûtantes, des paysages resplendissants, et une héroïne éclatante, Ina’s tale est comme un poème : un rythme lent, quelques rimes, une invitation à lever les yeux pour mieux contempler jusqu'au dernier instant un monde qui nous échappe, et une sonorité douce et mélodieuse qui nous suit jusqu’au générique de fin. Une véritable réussite digne de tous les superlatifs que l'on aurait bien eu envie de prolonger encore un peu, la tour n’ayant pas encore livré tous ses secrets." déclare Miki-Daisuki dans son test.