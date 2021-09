Aspire Ina's Tale - Une mystérieuse aventure vous attend en décembre sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Untold Tales et Wondernaut Studio, Aspire Ina's Tales se présente comme un jeu mystérieux mettant en avant le personnage d'Ina dans son projet d'évasion d'une étrange tour. Au fur et à mesure de son avancée, elle découvrira l'étendue de ses pouvoirs, afin de trouver un moyen de s'évader. Attendu pour le mois de décembre 2021 sur Nintendo Switch, PC et Xbox One, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous.

Ina était piégée dans la Tour, prisonnière d'un sommeil perpétuel peuplé de rêves. Soudain, à son insu, elle se réveille. Ina doit désormais explorer les innombrables recoins de la Tour pour trouver une issue et une raison à son emprisonnement. Chemin faisant, elle sera amenée à traverser de merveilleux environnements, à croiser des personnages énigmatiques, à résoudre des énigmes intuitives et à venir à bout de séquences de plateforme, pour se rapprocher d'un objectif qui l'éloigne toujours plus de l'innocence. Car cette histoire ne traite pas de son sauvetage. Elle traite de l'infini potentiel que s'est découvert la jeune fille. EXPLOREZ UNE TOUR VIVANTE

Immergez-vous dans une aventure mystique à défilement horizontal qui vous fera traverser de vastes niveaux pleins de personnalité. Chaque région a en effet ses propres particularités à prendre en compte. UN SCÉNARIO HALETANT

Les rêves d'Ina façonnent la réalité tandis que la Tour se nourrit d'espoir et d'imagination. Quel est le rapport entre les deux ? CROISEZ LES HÔTES DE LA TOUR

Faites connaissance avec les autres résidents de la Tour dans votre quête de vérité. Percez leur passé, leurs souvenirs, et libérez-les. CONTRÔLEZ LES ESPRITS

Ina n'a pas été emprisonnée sans raison : ses pouvoirs entrent en résonance avec les esprits qui habitent la Tour. Servez-vous-en pour manipuler les objets, résoudre les énigmes, révéler les passages secrets et explorer l'environnement jusqu'à trouver une issue.