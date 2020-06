Ary and the Secret of Seasons - Le pouvoir des saisons se dévoile en vidéo

Initialement attendu pour fin juillet sur Nintendo Switch et autres supports, Ary and the Secret of Seasons voit sa sortie être repoussée au mois de septembre . Afin de nous faire patienter, Modus Games a mis à disposition des joueurs une nouvelle vidéo de gameplay commenté, nous permettant d'en apprendre davantage sur le fonctionnement des pouvoirs d'Ary liés aux saisons. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous.

La vidéo présente la jeune protagoniste capable de modifier les saisons autour d’elle via des sphères magiques, invoquant banquise et petits lacs pour atteindre de nouvelles zones et résoudre des énigmes délicates. Les joueurs pourront découvrir l'incroyable potentiel du pouvoir d'Ary et l'aider à rétablir l'équilibre de son monde à la sortie du jeu en septembre 2020 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.