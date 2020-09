Ary and the Secret of Seasons enfin disponible sur Nintendo Switch

Dernier titre signé eXiin et édité par Modus Games, Ary and the Secret of Seasons est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé sur l'eShop et également en version physique, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu, ainsi qu'un descriptif complet.

Ary and the Secret of Seasons est un jeu d’aventure primé qui suit les péripéties d’une jeune fille prénommée Aryelle, ou Ary, alors qu’elle voyage à travers le monde fabuleux de Valdi. En devenant Gardienne de l’Hiver, Ary obtient le pouvoir de manipuler les saisons qui l’entourent. Elle doit alors apprendre à contrôler les saisons et les utiliser pour vaincre ses ennemis, surmonter des obstacles et résoudre des casse-têtes complexes au cours de son aventure à travers Valdi.

Il y a bien longtemps, un mage maléfique menaça le monde de Valdi. Après une lutte acharnée, il fut vaincu par le Guerrier Légendaire et enfermé dans un tombeau pour l’éternité. Afin de s’assurer que le mage reste emprisonné, quatre grands sages jurèrent de garder et protéger le tombeau. Ils formèrent les premiers Gardiens des Saisons, une organisation secrète désormais imprégnée d’histoire et de légende.

Lorsqu’une force mystérieuse perturbe les saisons de Valdi, Ary décide d’aider les Gardiens de Saisons et entreprend de trouver la source du chaos. À force d'esprit et de courage, Ary devra venir à bout d’ennemis monstrueux, de complots secrets et de coutumes oppressantes pour sauver Valdi et rétablir l’équilibre dans le monde.

Caractéristiques :