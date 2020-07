Ary and the Secret of Seasons dévoile sa date de sortie et annonce une version physique

Repoussé à septembre sans plus de précisions jusqu'à présent, Ary and the Secret of Seasons s'offre ce jour un tout nouveau trailer ainsi qu'une date de sortie officielle sur Nintendo Switch. Sortez les agendas, Ary partira à l'aventure à compter du 1er septembre 2020, et s'offrira même une sortie en format physique. En attendant, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu, ainsi qu'un nouveau communiqué.

Aujourd’hui, le trailer présente Ary parcourant le monde magnifique de Valdi, une terre verdoyante mais menacée par la perte de son équilibre climatique. Les joueurs pourront utiliser le pouvoir des saisons durant leur aventure pour modifier leur environnement. Par exemple, lancer des sphères d’hiver pourra créer des stalagmites de glace permettant d’atteindre de nouveaux endroits. Les sphères de printemps pourront faire pousser des plantes grimpantes afin d’accéder à des lieux surélevés. Les sphères d’été pourront quant à elles faire apparaître des bains rafraichissants, permettant à Ary de traverser des gouffres.