art of rally - Découvrez notre vidéo de gameplay

Ne vous fiez pas à son aspect minimaliste, le jeu de course top-down art of rally développé par Funselektor s'avère au final plus complexe qu'il ne le laisse supposer. Disponible officiellement depuis le 12 août 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous avons eu l'occasion de découvrir le titre du créateur d'Absolute Drift, Si l'on aurait pu penser de prime abord que art of rally serait un jeu typiquement arcade détrompez-vous, il emprunte beaucoup plus au genre de la simulation automobile.

Pour avoir un petit aperçu du jeu manette en main, nous vous laissons découvrir notre vidéo de gameplay ci-dessous. "Faire quelque chose de dangereux avec style est un art ..." art of rally est une expérience stylisée inspirée par l'âge d'or du rallye, par le créateur d' Absolute Drift Disputez des épreuves à travers le monde en traversant des environnements colorés, en vue de dessus. Battez-vous pour la première place du classement lors de challenges quotidiens et hebdomadaires. Maitriserez vous l'art du rallye ?

Source : Nintendo