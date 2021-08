art of rally se lance à pleine vitesse

Véritable simulation de rally au niveau de ses sensations de gameplay tout en étant visuellement très original, art of rally débarque sur Nintendo Switch à fond les ballons. Ce jeu indépendant, développé par les Canadiens de chez Funselektor Labs à qui nous devions déjà Absolute Drift, vous demandera précision, réflexes et patience avant de pouvoir maîtriser pleinement votre véhicule et ainsi pouvoir profiter des superbes panoramas que propose le jeu sans pour autant vous crasher dans un arbre ! Le jeu le précise très bien dès son introduction, les arbres ne sont pas vos amis.

Visuellement très réussi, le titre peut aussi se vanter de posséder une véritable ambiance sonore marquante grâce à ses sons très synthétiques. Saurez-vous prendre votre envol dans art of rally ?