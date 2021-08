art of rally officialise sa date de sortie

Dévoilé il y a quelques semaines dans nos colonnes, le jeu de course top-down art of rally développé par Funselektor vient enfin d'officialiser sa date de sortie sur Nintendo Switch. Désormais attendu pour le 12 août 2021 , le titre sera également enrichi le même jour d'une nouvelle mise à jour dénommée Kenya Update et qui ajoutera du contenu supplémentaire au jeu de base.

Pour en apprendre davantage sur art of rally, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous. « Faire quelque chose de dangereux avec style est un art... » art of rally est une expérience stylisée inspirée par l'âge d'or du rallye, par le créateur d'Absolute Drift Disputez des épreuves à travers le monde en traversant des environnements colorés, en vue de dessus. Battez-vous pour la première place du classement lors de challenges quotidiens et hebdomadaires. Maîtriserez-vous l'art du rallye ? Revivez l'âge d'or du rallye dans le mode carrière, en parcourant 72 spéciales de la Finlande à la Sardaigne, en passant par la Norvège, le Japon et l'Allemagne.

Prenez le volant de votre engin favori, des années 60 aux années 80, ou parmi les monstres des groupes B, S et A.

Des aides à la conduite pour les débutants au mode de conduite expert qui donnera du fil à retordre aux plus chevronnés, tous les joueurs peuvent rejoindre la piste en utilisant leurs techniques de pilotage favorites : appel / contre-appel, contre braquage, pied gauche et autres talons pointe.

Laisser votre nom en haut des classements lors des épreuves quotidiennes et hebdomadaires.

Partagez vos talents de pilotes ou simplement vos paysages favoris en utilisant les mode photo et replay intégrés.