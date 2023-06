Arise: A Simple Story s'offre une version physique aux éditions Red Art Games

Après s'être offert une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch en avril 2022, Arise: A Simple Story va s'offrir une nouvelle sortie, mais cette fois-ci en version physique. L'éditeur Red Art Games vient en effet de confirmer que jeu jeu d'aventure riche en émotions développé par Piccolo Studio sera disponible au format cartouche à partir du 20 octobre prochain. Le jeu sera disponible en exclusivité sur la boutique en ligne de Red Art Games en 2 versions : une édition Standard et une édition Deluxe. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour ceux qui le souhaitent.

Embarquez pour un voyage émouvant où vous perdrez l'amour de votre vie dans Arise, acclamé par la critique : Une histoire simple, un jeu d'aventure en 3D amélioré pour Nintendo Switch™, dans la version Director's Cut.

Manipulez le temps, résolvez des énigmes et remodelez l'environnement tout en avançant dans les souvenirs doux-amers d'une vie passée. C'est une histoire de bonheur et d'épreuves, de joie et de peine. Une histoire que nous connaîtrons tous un jour.