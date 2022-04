Arise: A Simple Story - Definitive Edition trailer fonctionnalité Nintendo Switch

Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 28 avril 2022 , Arise: A Simple Story - Definitive Edition se présente comme la version améliorée de ce titre déjà acclamé par la critique lors de sa parution sur supports concurrents. Côté bonus, cette version Switch possède une fonction gyroscopique, l'OST incluse, un artbook et même un mode customisation de photos. Les différentes nouveautés sont d'ailleurs visibles dans le dernier trailer en date du jeu.

Embarquez pour un voyage émouvant où vous perdrez l'amour de votre vie dans Arise, acclamé par la critique : Une histoire simple, un jeu d'aventure en 3D amélioré pour Nintendo Switch™, dans la version Director's Cut.

Manipulez le temps, résolvez des énigmes et remodelez l'environnement tout en avançant dans les souvenirs doux-amers d'une vie passée. C'est une histoire de bonheur et d'épreuves, de joie et de peine. Une histoire que nous connaîtrons tous un jour.

VOTRE AVENTURE D'AMOUR ET DE PERTE

Partez à l'aventure à travers les paysages changeants de souvenirs riches en sentiments d'amour et de perte. Chaque instant de ce tour de montagnes russes est un nouveau défi et une chance de voir votre vie sous un jour différent.

STYLE ARTISTIQUE INSPIRÉ

Entrez dans le monde merveilleux des souvenirs et des sentiments animés par les talentueux artistes de Piccolo Studio. Découvrez la véritable magie à travers vos luttes personnelles et quotidiennes grâce à la musique émouvante du jeu et à une belle direction artistique.

LA MAÎTRISE DU TEMPS

Manipulez le temps et changez votre environnement en basculant de quelques secondes à des saisons entières. Accélérez, revenez en arrière ou faites une pause pour revivre vos souvenirs et surmonter tous les obstacles de votre voyage.

JOUER ENSEMBLE

Invitez un deuxième joueur à vous aider à contrôler le temps et à profiter du voyage ensemble. Arise est facile à prendre en main et maintient tout le monde engagé et leur permet de vivre pleinement cette histoire émouvante.