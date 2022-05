Arise: A Simple Story est disponible sur l'eShop

Développé par Piccolo Studio, Arise: A Simple Story - Definitive Edition, la version ultime et sur Nintendo Switch du petit jeu poétique qui a su marquer les esprits lors de sa sortie en 2019 sur PC et consoles de la concurrence, est à présent disponible . Débarquant avec des nouveautés spécialement pensées pour la console hybride, cette nouvelle version d'une très jolie histoire vient avec des fonctionnalités gyroscopiques, l'OST incluse, un artbook accessible via le menu et un mode photos qui vous permet de modifier vos captures. Arise: A Simple Story - Definitive Edition est disponible au prix de 19,99 euros sur l'eShop, vous pouvez dès à présent visionner sa bande-annonce de lancement ci-dessous.

Arise : A Simple Story est une aventure narrative en 3D avec manipulation du temps, acclamée par la critique. Embarquez pour un voyage sur le bonheur et les difficultés, la joie et la tristesse. Une histoire que nous vivrons tous un jour : la perte de nos proches et le souvenir que nous en gardons. Manipulez le temps, résolvez des énigmes et remodelez votre environnement tout en avançant dans les souvenirs doux-amers d'une vie passée et voyez comment une vie peut être façonnée par la présence d'une âme sœur. Chaque niveau est une représentation métaphorique des étapes de la vie et de la façon dont nos souvenirs façonnent ces réminiscences. Le jeu propose également une fonction de coopération sur canapé, facile à prendre en main, qui vous permet de jouer avec un être cher. Le jeu Arise : A Simple Story - Definitive Edition est accompagné d'une collection de fonctionnalités exclusives à la version Switch : +Artbook numérique de 50 pages

Bande-son originale de 18 titres

Mode photo personnalisé

Support du gyroscope