Apex Legends – Sauvetage s'offre un nouveau trailer centré sur la Zone d'orage

Après la présentation de Newcastle, la communication de Apex Legends – Sauvetage continue avec un nouveau trailer faisant un point global sur tout ce qui va attendre les joueurs le 10 mai prochain avec la dernière mise à jour. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous.

À la suite d’un combat épique contre les Légendes, un immense Léviathan est tombé sur les rives de la Zone d’orage, laissant apparaître de nouvelles armureries dangereuses de l’IMC. Sauvetage marque aussi l’arrivée de Newcastle, nouvelle Légende et défenseur héroïque qui fera tout son possible pour protéger son équipe. Les joueurs révéleront leur côté chevaleresque grâce au nouveau Passe de combat, en plus de découvrir un système de classement inédit récompensant davantage leurs aptitudes et le travail d’équipe.

Découvrez ces nouveautés et bien plus encore dans la bande-annonce de gameplay d’Apex Legends – Sauvetage :