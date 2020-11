Animal Crossing : Pocket Camp - donnez vie à vos habitants préférés grâce à la réalité augmentée

Si vous ne le saviez pas, depuis 2017 existe un titre de la franchise Animal Crossing sur mobile appelé Animal Crossing : Pocket Camp où le but est de planter votre tente dans un camping et d'y accueillir des habitants. Entre la création d'objets décoratifs, l'aménagement de votre place et les différentes activités proposées, les fans de la série y retrouveront aisément leur marque dans cet opus. D'ailleurs, le jeu à vu sa cote de popularité ainsi que ses bénéfices grimpés (7.9 millions de dollars de généré sur ce mois-ci d'après Sensor Tower) dû à l'engouement autour d'Animal Crossing : New Horizons.

Petite surprise, pour fêter les 3 ans du jeu, nous apprenons aujourd'hui que celui-ci a reçu une mise à jour gratuite proposant une toute nouvelle fonctionnalité. À l'instar de Pokémon Go, Animal Crossing : Pocket Camp voit lui aussi proposer aux joueurs un mode RA (réalité augmentée) permettant de donner vies à nos personnages préférés dans le monde réel. Accessible sur n'importe quel smartphone possédant un appareil photo, cette nouvelle fonctionnalité ravira les néophytes de la série. laissant ainsi libre cours à leur immagination pour créer des situations amusantes.

Veuillez trouver ci-dessous le trailer de lancement de ce mode RA d'Animal Crossing : Pocket Camp.

Source : Youtube