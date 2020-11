Animal Crossing: Pocket Camp fête son anniversaire avec des fonctions RA et un mois d'abonnement gratuit

En matière de jeux vidéo, 2020 restera pour beaucoup l'année d'Animal Crossing grâce au succès d'Animal Crossing : New Horizons sorti au moment même ou une grande partie de la planète commençait à se confiner... Depuis, la licence a gagné une notoriété internationale qui en fait désormais quasiment l'égale des stars de Nintendo comme Zelda ou Mario alors que jusque-là, malgré son succès, elle était cantonnée au simple marché des joueurs/euses. Cependant, Animal Crossing : New Horizons n'est pas le seul Animal Crossing auquel vous pouvez jouer actuellement. Et, oui, on a tendance à l'oublier mais il y a aussi : Animal Crossing: Pocket Camp, le free-to-start disponible sur mobiles depuis le 22 novembre 2017 , c'est à dire depuis près de trois ans (déjà) !

Et justement, c'est pour son anniversaire que le jeu se rappelle à notre bon souvenir avec une super mise à jour qui ajoute des zones supplémentaires et des modes en réalité augmentée. D'abord, le mode photo RA permettant de se prendre en photo avec les habitants de son choix dans le monde réel; et ensuite, le mode chalet RA qui permet de confectionner l'intérieur d'un chalet pour y inviter ses personnages favoris avant de les rejoindre (en plaçant une porte n'importe ou dans le monde réel !)

Mais ce n'est pas tout ! En effet, il faut se rappeler que si le jeu est disponible en téléchargement gratuit, et qu'il est possible de s'amuser sans débourser un seul centime, le jeu inclut aussi des achats en ligne. Il est ainsi possible d'adhérer au Pocket Camp Club pour obtenir des avantages avec deux formules d'abonnement que l'on peut cumuler. La première nommée Joyeux Assistant coûte 3,49€/mois. Elle permet d'obtenir 60 tickets par mois mais aussi de choisir un "assistant pour qu'il participe à tous les évènements quotidien à notre place ! La seconde formule est nommée Joyeuse Collection. Elle coûte 8,99€/mois et permet de recevoir près de cinq gâteaux de la chance mais aussi d'avoir plus d'espace de stockage. C'est un mode idéal pour les collectionneurs sachant que tous les objets récupérés restent en votre possession même en cas de résiliation de l'abonnement (voir tous les détails ICI.)

Si jusqu'à présent il était possible d'essayer gratuitement le mode Joyeux Assistant, pour l'anniversaire du jeu, le mode Joyeuse Collection peut lui aussi être découvert gratuitemen t pendant un mois. Attention, cependant, car à la fin de la période d'essai, vous serez facturé 8,99€ à moins d'annuler votre abonnement au plus tard 24 heures avant la fin de l'échéance.

Retrouvez des images de la mise à jour ci-dessous ainsi que le communiqué officiel. Plus d'infos sur le site officiel d’Animal Crossing Pocket Camp. Pour rappel, : Animal Crossing: Pocket Camp est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et le Google Play.